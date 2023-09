Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 20 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi questo è un periodo di azione in cui si vorranno fare tante cose in breve tempo: le stelle favorevoli e Marte attivo nel segno vi aiuteranno a gestire tutto al meglio, tuttavia forse qualcuno ha esagerato nel mettere troppa carne al fuoco…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 settembre 2023), tutti i tormenti degli ultimi mesi finalmente stanno per essere superati: qualcuno ha avuto a che fare con un problema riguardo un trasferimento o cambi di abitudini; altri hanno vissuto tensioni sul lavoro o nei luoghi d’azione. Le cose andranno meglio già dalle prossime ore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, compatibilità e abilità sociali sono al top: non esitate a fare nuove conoscenze e relazioni. Ci potrebbe essere qualche problema con l’equilibrio interiore ed emotivo ma niente che voi non possiate gestire e superare agevolmente. Attenzione alle finanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra energia e il vostro spirito avventuroso sono alti come non mai. La compatibilità con gli altri è una montagna russa, ma le vostre abilità di comunicazione vi aiutano a smussare gli angoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 settembre 2023), preparatevi a vivere un periodo intenso. Attenzione alla salute, potrebbe esserci qualche problemino di troppo. In amore ci sono alti e bassi, ma sapete come gestirli. Per quanto riguarda il lavoro, le cose vanno bene, mentre le finanze necessitano di un po’ più di attenzione.

PESCI

Cari Pesci, iniziate a prepararvi per una montagna russa di emozioni. La vostra creatività è al massimo e la fortuna vi sta sorridendo in modo generoso. Sul fronte dell’amore, c’è qualche nuvola all’orizzonte ma non disperate!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle e Marte attivo nel segno vi aiuteranno a gestire tutto al meglio.