Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state per affrontare delle giornate di fuoco, la Luna a breve inizierà un transito importante e vi garantirà bei vantaggi da qui a tutta la settimana! Dopo due anni di riflessione e attesa (2021 e 2002) da qui al 2024 la parola d’ordine sarà “ripartenza” e crescerà il desiderio di mettervi in gioco senza limiti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 settembre 2023), nuove risorse in arrivo, buone notizie soprattutto per chi ha avuto problemi economici. La Luna in opposizione di recente ha generato qualche fastidio, in primis tanta stanchezza, e qualcuno è ancora un po’ sotto pressione ma durerà poco. Cielo interessante riguardo le relazioni private.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata partirà in maniera interessante ma nel pomeriggio potreste dover avere a che fare con problemi e tensioni. Bisognerebbe capire cosa vi tormenta e perché non riuscite ad essere sereni. Evitate anche di fare le ore piccole e dedicate il giusto tempo al riposo!

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un periodo di recupero, cercate però di non isolarvi dal resto del mondo. La vostra vena malinconica pulsa molto ma provate a condividere le vostre sensazioni con gli altri. Avete bisogno di protezione in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 settembre 2023), per voi si prospetta una giornata tranquilla e positiva, ora potete respirare un po’ dopo ore di confusione; la vostra indole battagliera e coraggiosa vi porterà a lotte continue, anche quando magari non ce ne sarà così bisogno. Adesso avete grandi responsabilità e dovete lavorare sodo per ottenere risultati.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna in buon aspetto vi fa avere le idee chiare per il futuro: piano piano stanno arrivando idee e soluzioni che vi aiuteranno non poco. L’unico problema potrebbe nascere se dovete fare tutto da soli…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: nuove risorse in arrivo, buone notizie soprattutto per chi ha avuto problemi economici.