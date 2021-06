Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 2 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 2 giugno 2021 – e in generale in questo mese riuscirete a risolvere problemi di coppia che vi portate dietro da parecchio tempo. Sul lavoro c’è voglia di cambiamento perché siete stanchi della solita routine. Evitate però polemiche inutili e spesso pretestuose, che possono mettervi in cattiva luce con colleghi e superiori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 giugno 2021), inizia finalmente per voi una fase di recupero. In amore le cose vanno decisamente meglio rispetto al recente passato e si vede, avete ritrovato una serenità che mancava da un po’. Sul lavoro il nervosismo non manca: ci sono ancora questioni da risolvere e i guadagni sono minori rispetto a quanto sperato.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi vedrà l’amore ancora un po’ sottotono. Potrebbero infatti esserci alcune crisi e litigi con il partner. Impegnatevi in modo da superarli il prima possibile e senza strascichi. Sul lavoro è il momento di pensare al futuro, valutate con calma eventuali offerte, analizzando pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, sul lavoro le cose iniziano ad andare finalmente meglio. Venite da un periodo complesso, come un po’ tutti, ma adesso potete iniziare a rialzare la testa. L’amore è ancora incerto. Magari qualche ex è tornato inaspettatamente a bussare alla vostra porta e questo vi ha spiazzato. Evitate di tradire il partner, se ne avete già uno. Non è mai bello.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 giugno 2021), è il caso di evitare problemi e discussioni, in particolare nella coppia. In amore favoriti gli incontri per chi è single da tempo e ha voglia di rimettersi in pista. Sul lavoro dopo una lunga fase sottotono è il caso di rimboccarsi le maniche e ripartire. Fate attenzione alle insidie.

VERGINE

Cari Vergine, i problemi in amore non sono mancati e non mancheranno da qui ai prossimi mesi. Anzi, le discussioni possono essere accentuate da questa vostra continua vis polemica e dallo stress accumulato sul lavoro. Rimboccatevi le maniche e reagite, le cose non cambiano da sole. Favoriti i progetti grazie alla Luna nel segno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: inizia un mese propizio per risolvere i problemi in amore.

