Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi prevede una giornata nervosa e agitata. Sia sul lavoro che in amore tenderete a perdere la pazienza per un nonnulla, quindi cercate di far diventare un incendio una piccola fiammella. Contenete il vostro stress e cercate una strategia di uscita da questo stato d’animo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox è un momento di cambiamenti importanti per la vostra vita amorosa e professionale. Se avete vissuto un periodo di crisi adesso è tornato a splendere il sereno nel vostro cielo e avete voglia, oltre che il bisogno, di compiere qualche passo importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata ricca di contrasti, soprattutto in amore. Non avete ancora capito se volete andare in fondo a una storia, oppure volete lasciar perdere. Venere, in ogni caso, è dalla vostra parte e sosterrà la vostra scelta, qualsiasi essa sia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata non proprio leggera ma, al contrario, ricca di tensioni. Qualcuno deciderà di attaccarvi frontalmente e in modo per voi del tutto inaspettato, ma saprete comunque difendere la vostra posizione. In amore ci sono dei dubbi dopo che qualcuno ha rifatto capolino dal passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Ci sono belle novità in arrivo, soprattutto se saprete cogliere i segnali di una persona. Dovete avere più fiducia in voi stessi, sia a livello sentimentale che sul lavoro: fate vedere a tutti quanto valete, senza paura di sbagliare o autosabotandovi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi consiglia di prendervi qualche ora di svago e relax. Per fare questo al meglio potreste organizzare un pranzo o una cena fuori con gli amici, soprattutto quelli che non vedete da un po’: raccontandogli come vanno le cose avrete modo di avere un quadro più chiaro della vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la giornata è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

