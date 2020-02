Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 19 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata davvero sottotono per il vostro segno dopo un periodo pieno di novità positive, avete infatti la Luna dissonante per cui mantenete la calma e cercate di evitare discussioni con il partner. Possibili polemiche sul posto di lavoro con i vostri colleghi, per cui portate avanti con cautela i vostro progetti e impegni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, Marte favorevole vi protegge e vi assiste in tutto ciò che fate, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Bene in particolare l’amore, per cui se volete costruire qualcosa di importante come il matrimonio o un figlio, datevi da fare. Come se non bastasse, inoltre, Venere entra nel segno e vi protegge. Sul lavoro provate a risolvere eventuali problemi e discussioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede un periodo positivo per il vostro segno in amore. Cercate di osare di più e trascorrere più tempo con il vostro partner, magari organizzando un bel viaggio insieme. Sia con il partner sia in generale con le persone che vi circondano, cercate di risolvere eventuali problemi e discussioni, magari con l’aiuto di qualcuno di speciale.

CANCRO

Cari Cancro, possibile qualche discussione e tensione in amore, per cui cercate di mantenere la calma ed evitare discussioni. Migliora invece il lavoro, dopo un periodo di tensione e forte crisi, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Potreste ricevere una bella notizia o quella promozione tanto sperata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox preparatevi a vivere due giornate altamente positive sotto tanti punti di vista, che saranno utili per risolvere eventuali problemi in corso sia a livello familiare che nella coppia. Sul lavoro ci sono questioni che vi hanno tolto la vostra serenità, impegnatevi per ritrovarla.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi sentite carichi e più forti di prima per risolvere problemi che vi portate dietro da tempo. Se una storia che vivete non vi soddisfa più, forse è il momento di chiuderla per sempre. Fatelo senza rimpianti, e provate a distrarvi con un viaggio per cambiare aria.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: vivete giornate ampiamente positive sotto tanti punti di vista, per cui approfittatene per realizzare i vostri progetti.

