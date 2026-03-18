Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi accorgete di quanto sia importante mantenere equilibrio tra ciò che date agli altri e ciò che ricevete. Alcune situazioni vi spingono a riflettere su questo tema. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere il momento di esprimere con chiarezza le vostre idee.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 marzo 2026), la vostra intuizione oggi è particolarmente acuta. Potreste percepire qualcosa prima ancora che venga detto apertamente. Per quanto riguarda il lavoro, questa sensibilità vi aiuta a muovervi con prudenza ma anche con decisione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di libertà e di novità si fa sentire. Avete bisogno di cambiare ritmo o di esplorare nuove possibilità. Lavoro? Potrebbe nascere un’idea interessante durante una conversazione informale. In amore il vostro entusiasmo rende il clima più leggero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi invita a concentrarvi sugli obiettivi concreti. Avete una grande capacità di costruire passo dopo passo e oggi potreste vedere i primi risultati di un impegno recente. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità in più potrebbe rivelarsi positiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 marzo 2026), la vostra mente è particolarmente creativa. Potreste trovare soluzioni originali a problemi che sembravano bloccati. Capitolo lavoro: qualcuno potrebbe apprezzare il vostro modo diverso di vedere le cose.

PESCI

Cari Pesci, la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde. Potreste capire qualcosa di importante riguardo a una situazione personale o a un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra sensibilità può diventare un punto di forza. In amore invece il clima è più romantico e invita a condividere emozioni sincere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata favorisce intuizioni e riflessioni profonde.