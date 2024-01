Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste fare un incontro molto interessante: tenete gli occhi aperti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano novità che vi stimoleranno a fare ancora di più. Non avrete nulla di cui lamentarvi. Rimboccatevi le maniche. Ci saranno ottime opportunità di successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 gennaio 2024), la luna porta un bel po’ di voglia di fare e coraggio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto carichi e produttivi. Otterrete più di quanto immaginate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna in questo momento vi permette di vivere al massimo le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, le cose da fare sono tante ma ci sarà modo anche di guadagnare di più e fare un bel salto di carriera. Non accontentatevi troppo, cercate nuovi stimoli e situazioni avvincenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore meglio non perdere tempo con persone che non vi mettono a vostro agio nel quotidiano. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una piccola incomprensione con i colleghi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che ci saranno ottime opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 gennaio 2024), in amore potreste avere qualche momento no, soprattutto se avete a che fare con qualcuno dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una piccola crisi ma sarà passeggera. Tranquilli. Tenete duro.

PESCI

Cari Pesci, bella questa luna che porta un bel po’ di buon umore e voglia di fare in tutti i campi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di stress, sta a voi scegliere se alleggerire un po’ il carico…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: siete davvero carichi e produttivi come non vi capitava da tempo. Rimboccatevi le maniche.