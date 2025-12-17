Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna il desiderio di equilibrio. Una situazione che ti ha stancato può finalmente chiarirsi. In amore buone possibilità di dialogo, nel lavoro serve diplomazia. Giornata utile per rimettere ordine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 dicembre 2025), sei intenso e profondo come sempre, ma oggi rischi di essere troppo diretto. In amore passione alta, attenzione alle parole. Nel lavoro arrivano segnali interessanti, da leggere con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e cambiamento. Ottimo momento per fare progetti, meno per chiudere conti in sospeso. In amore serve sincerità. Energia in crescita nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta. Sei concentrato sugli obiettivi e fai bene. In amore però serve più presenza emotiva. Sul lavoro piccoli risultati che costruiscono qualcosa di più grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 dicembre 2025), idee brillanti ma un po' di confusione. Cerca di non disperdere energie. In amore desiderio di novità, nel lavoro attenzione a una proposta poco chiara. Serata creativa.

PESCI

Cari Pesci, giornata dolce ma delicata. Sei più romantico, ma anche più vulnerabile. In amore lasciati andare senza aspettative. Sul lavoro segui l'istinto, ma resta con i piedi per terra.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: sei concentrato sugli obiettivi e fai bene. In amore però serve più presenza emotiva. Il cielo parla di recupero. Dopo giornate tese, ritrovi lucidità. In amore puoi chiarire un malinteso, nel lavoro evita di strafare. Meglio un passo sicuro che dieci impulsivi.