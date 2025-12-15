Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 dicembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 dicembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana che parte con un po’ di confusione, ma non lasciare che piccoli contrattempi ti mettano di cattivo umore. Da metà settimana torna la voglia di fare, e qualcuno potrebbe appoggiarti in un progetto rimasto fermo. In amore si scioglie un nodo: meglio parlare chiaramente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, stai recuperando energia, ma c’è ancora qualcosa che ti rende pensieroso. Il lavoro chiede pazienza, soprattutto con chi cambia idea all’ultimo minuto. Nel fine settimana, però, ritrovi stabilità e serenità. In amore dolcezza, ma serve apertura.

GEMELLI

Cari Gemelli, atmosfera vivace, piena di scambi e idee. Ottima settimana per mettere in moto nuovi contatti, fare telefonate, proporre cambiamenti. In amore torna una certa voglia di leggerezza: evita discussioni inutili, soprattutto verso giovedì.

CANCRO

Cari Cancro, piccoli rallentamenti, ma niente che tu non possa gestire. Il cielo ti invita alla calma: non correre per forza. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, tue o della persona che ami. Nel weekend recupero emotivo e un po’ di dolce malinconia positiva.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 dicembre 2025), settimana interessante: ti senti più forte, più deciso, e soprattutto più ascoltato. Qualcuno riconoscerà il tuo valore. In amore si apre un dialogo importante, ma evita di voler avere l’ultima parola a tutti i costi. Ottimo il weekend per incontri e serate speciali.

VERGINE

Cari Vergine, la stanchezza si fa sentire, ma la testa è lucida. Questa è una settimana di aggiustamenti: rimettere ordine, sistemare conti, riorganizzare i piani. In amore meglio farsi desiderare un po’ invece di tenere tutto sotto controllo. Domenica rilassante.

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è una certa ansia di fare, di muoversi, di ottenere risposte. Non tutto arriverà subito, ma i risultati non mancano. In amore potrebbe tornare un dubbio: ascolta l’istinto, non la paura. Weekend più equilibrato, anche per un chiarimento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana forte, intensa, produttiva. Sei in una fase di tagli e scelte, e fai bene: alleggerirti ti renderà più libero. In amore grandi emozioni, ma bisogna saperle gestire. Opportunità economiche da valutare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, voglia di scappare dalla routine: è il cielo stesso che ti invita a cambiare qualcosa. Sul lavoro serve concentrazione, mentre in amore torna la passione, soprattutto dopo mercoledì. Weekend dinamico, pieno di inviti e di spunti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana costruttiva, anche se un po’ lenta. Stai costruendo basi solide, non farti frenare da chi non comprende il tuo ritmo. In amore c’è bisogno di tregua, di pace e di un gesto concreto. Da venerdì tutto più scorrevole.

ACQUARIO

Cari Acquario, il cielo ti vuole creativo, innovativo, coraggioso. Ci sono idee da difendere e altre da rinnovare. In amore situazione altalenante: meglio non pretendere chiarezza immediata. Nel weekend un incontro o un messaggio potrebbe sorprenderti.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva, intensa, con momenti di intuizione profonda. Potresti avvicinarti a una nuova possibilità lavorativa o creativa. In amore più sensibilità, ma anche qualche dubbio che svanirà presto. Sabato ottimo per ritrovare armonia.

