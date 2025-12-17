Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo parla di recupero. Dopo giornate tese, ritrovi lucidità. In amore puoi chiarire un malinteso, nel lavoro evita di strafare. Meglio un passo sicuro che dieci impulsivi. Oggi il cielo ti invita alla pazienza. Non tutto si può controllare, e forse è proprio questo il tuo nodo. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, mentre sul lavoro una risposta tarda ad arrivare ma non è negativa. Serata migliore della mattina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 dicembre 2025), giornata più morbida. Le emozioni scorrono meglio e anche i rapporti migliorano. In amore c’è voglia di stabilità. Sul lavoro una soluzione arriva quando smetti di forzare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per comunicare, scrivere, parlare. In amore torna il gioco, nel lavoro una chiamata può fare la differenza. Energia alta. Con la Luna che stimola parole e idee. Attenzione però a non dire tutto quello che pensi. In amore chiarimenti utili, soprattutto per chi vive una relazione altalenante. Buone notizie sul fronte pratico.

CANCRO

Cari Cancro, oggi ritrovi serenità. Qualcosa che ti ha ferito perde importanza. In amore c’è più comprensione, nel lavoro puoi fidarti di una persona. Serata rassicurante. Torna il desiderio di equilibrio. Una situazione che ti ha stancato può finalmente chiarirsi. In amore buone possibilità di dialogo, nel lavoro serve diplomazia. Giornata utile per rimettere ordine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 dicembre 2025), attenzione all’orgoglio. Non tutti sono contro di te. In amore serve più dolcezza, nel lavoro una critica può aiutarti a crescere. Giornata di riflessione.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche. Mente lucida, ma cuore un po’ distante. In amore non chiuderti. Sul lavoro ottima organizzazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per comunicare, scrivere, parlare. In amore torna il gioco.