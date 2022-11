Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bello questo cielo. Vi attende una giornata ottima per tornare ad emozionarsi, quindi non chiudetevi in casa. Stelle interessanti anche sul lavoro, avrete voglia di mettervi in gioco. Occhio a qualche scorrettezza che potrebbe essere dietro l’angolo. In amore fate attenzione a non trascurare il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 novembre 2022), in amore vorreste maggiori garanzie dal partner e questo alle volte vi rende nervosi. Per quanto riguarda il lavoro, le cose durante la giornata di andranno un po’ a rallentatore, non spazientitevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella giornata di oggi – 16 novembre 2022 – cielo interessante per le nuove conoscenze, avrete voglia di tornare ad emozionarvi e riscoprire emozioni autentiche. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non tarderanno ad arrivare. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stelle interessanti per le coppie di lunga data che possono godere di una rinnovata complicità. Per quanto riguarda il lavoro, previsti nuovi accordi. Rimboccatevi le maniche. Al massimo della fortuna soprattutto i primi tre giorni della settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 novembre 2022), se avete conosciuto una persona interessante, un nuovo amore potrebbe presto sbocciare. Per quanto riguarda il lavoro, non escludete la possibilità di rivedere i dettagli di un accordo preso da tempo.

PESCI

Cari Pesci, in amore se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Cosa avete da perdere? Per quanto riguarda il lavoro, se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne. Chiaritevi e ripartite. Cercate di fare il possibile per soddisfare referenti a lavoro o in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: vi attende una giornata ottima per tornare ad emozionarsi, non chiudetevi in casa!