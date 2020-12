Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 16 dicembre – sarà una giornata nella quale dovrete mantenere la calma in amore. Possibili litigi con il partner, cercate di mediare e chiarire. Inutile rovinare una bella storia per questioni di poco conto. In genere per il vostro segno inizia un’ottima fase. Date il massimo anche sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – mercoledì 16 dicembre 2020 -, si prevede una giornata all’insegna dello stress in amore. Siete particolarmente irascibili e nervosi, per cui potreste sbottare e perdere la pazienza facilmente. Tenete a freno la lingua se non volete pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra precisione e buona volontà rimetterà tutto a posto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede tanti conflitti in amore difficili da sanare e risolvere. Solo il vostro buon senso potrà rimettere i pezzi a posto. In generale fatevi guidare dalla prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, è bene evitare scelte azzardate e rimandare decisioni importanti per tempi migliori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente ci sono ottime notizie in amore per il vostro segno dopo un periodo complesso. Per quanto riguarda il lavoro, avete avuto litigi e discussioni con i colleghi, ma ora è il momento di chiarirvi e remare tutti per un unico obiettivo. In generale cercate di mantenere la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarete piuttosto nervosi e inclini alle polemiche soprattutto nei confronti del partner. Cercate di non esagerare, altrimenti potrebbe indispettirsi e perdere la pazienza. Capitolo lavoro: Saturno alla fine dell’anno entrerà nel segno, cercate di essere cauti e prudenti con le spese.

PESCI

Cari Pesci, oggi vivrete una giornata davvero positiva per l’amore, ma c’è qualcosa che non va con il partner… Pensate che la storia sia giunta al capolinea? Meglio parlarsi ed essere sinceri. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non spendere troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottime notizie dall’amore. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento della svolta.

