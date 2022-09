Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le cose vanno meglio in amore perché la Luna non è più contraria. Sul lavoro, la paura di sbagliare in ufficio è tanta, vi sentite sotto pressione, ma così rischiate di commettere errori perché non siete lucidi. Avete tutte le carte in regola per fare bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 settembre 2022), una giornata sottotono e da prendere con le pinze. Meglio non litigare con chi vi circonda. Evitate discussioni anche in amore con il partner. A livello lavorativo il cielo non è promettente. Tenetevi stretto quello che avete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana a dir poco problematico. Evitate discussioni inutili e mantenete la calma. In ufficio chiudete al più presto le cose da fare, siete in ritardo con alcune consegne, per cui rimboccatevi le maniche, anche a costo di fare gli straordinari. Rischiate altrimenti di fare brutta figura.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere l’amore è alle stelle e vi permette di ottenere grandi cose. Dalla prossima settimana ci saranno grosse novità. Abbiate un po’ di pazienza e approfittatene per chiarire eventuali litigi e discussioni. Chi cerca un nuovo impiego può trovare vari sbocchi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 settembre 2022), in questo mese siete parecchio dubbiosi in amore. Forse non tutto sta andando secondo il verso giusto. C’è un certo freno anche alla vostra carriera, ma non preoccupatevi, tutto migliorerà.

PESCI

Cari Pesci, in amore ottime opportunità nei rapporti con Pesci e Scorpione. Sul lavoro possono esserci dei conflitti e rischiate di compromettere rapporti importati con colleghi e superiori. In amore chiarite eventuali litigi con il partner. Inutile farvi prendere dall’ansia, vi fate inutili pippe mentali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con Venere nel segno potete ottenere grandi cose in amore. Magari trovare l’anima gemella se siete single da tempo.