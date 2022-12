Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – mercoledì 14 dicembre – non perdete l’occasione di dichiararvi, amare vuol dire anche saper osare ogni tanto… Lavoro? Prospettive favorevoli anche in campo professionale, sta per verificarsi un’occasione che aspettavate da tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 dicembre 2022), lasciate andare tutti i ricordi che vi hanno fatto male, se la storia d’amore si è chiusa inutile cercare di recuperarla… Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualche ostacolo, ma saprete come uscirne vincitori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – mercoledì 14 dicembre 2022 – potete godervi un periodo di serenità vicino al vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, dovete avere pazienza, il progetto che avete in mente non è ancora pronto a decollare. Ma presto tutto andrà per il verso giusto, quindi attendete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in procinto di prendere una decisione importante nella vostra sfera emotiva: una proposta di matrimonio? Una convivenza? Questo è il momento giusto! Per quanto riguarda il lavoro, continuate a coltivare il vostro progetto, manca davvero poco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 dicembre 2022), prendetevi un momento solo per voi, evitate anche confronti con il vostro compagno, avete bisogno di una pausa. Cercate di essere più parsimoniosi con il denaro… Il portafogli piange, limitate le uscite a solo le cose essenziali.

PESCI

Cari Pesci, siete più sereni e disponibili, ma state attenti ai rapporti di coppia poco chiari. Per quanto riguarda il lavoro, prendete le cose con calma, non sempre prendere le cose di petto è la soluzione migliore. Rischiate anzi di litigare e rovinare rapporti importanti. Sarebbe un peccato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete in procinto di prendere una decisione importante nella vostra sfera emotiva. Affidatevi ai consigli di una persona speciale per voi.