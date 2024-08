Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una Luna un po’ dissonante vi invita a fare le cose con calma. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca se non volete litigare con chiunque vi circonda. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 agosto 2024), qualche dubbio potrebbe esserci nel fine settimana per quanto riguarda l’amore, ma questo sarà facilmente risolto. Sul lavoro evitate di perdere troppo tempo in banalità. Ottime opportunità di successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, grazie al fine settimana avete l’occasione di programmare qualche bella attività con il vostro partner, mentre sul lavoro sono favoriti nuovi accordi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Otterrete grandi successi in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grazie alla Luna, potrebbe risolversi qualche piccolo dissidio amoroso. Sul lavoro evitare di fare scelte avventate. Rischiate poi di pentirvene e pagare amaramente le conseguenze. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 agosto 2024), evita di lasciarti coinvolgere dai sentimentalismi, devi essere più razionale. Nel lavoro devi trovare più tempo per te. E anche per staccare e riposare. D’altronde siamo a metà agosto e vi meritate un po’ di riposo.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento vuoi rimettere insieme i pezzi di una storia un po’ sottotono. Sul lavoro tieni gli occhi ben aperti per quanto riguarda gli ostacoli. Ci sono ostacoli del cuore difficili da superare. Ma voi affronterete tutto in spirito di grazia e letizia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: se ci sono stati problemi con il partner o con chi vi circonda, affrontate tutto con serenità e determinazione. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.