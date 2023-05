Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il passaggio di Venere nel vostro segno porta una bella dose di fortuna in amore: approfittatene con fiducia e sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un piccolo momento di crisi, torna un po’ di serenità. Finalmente il peggio è passato e ritrovate il sorriso. Bene così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 maggio 2023), sta arrivando un momento di svolta nella vostra vita sentimentale ma anche in quella lavorativa. Aspettatevi una chiamata importante. La cosa fondamentale è che quando arriva dovrete farvi trovare pronti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è qualche problemino con il partner in questa giornata di maggio: cercate di prendervi del tempo per capire come risolverlo. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi ma già dalla prossima settimana si recupera tutto il terreno perso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi, 10 maggio 2023, è un po’ complicata dal punto di vista sentimentale e anche sul lavoro potrebbero esserci questioni importanti da risolvere. Forse ora quello di cui avete più bisogno è un po’ di riposo. Relax.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 maggio 2023), durante le prossime ore sarà meglio smorzare un po’ le tensioni accumulate nella coppia negli ultimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, siate cauti, soprattutto se avete appena iniziato un nuovo progetto lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, in amore siete sempre in preda a crisi interiori e pensieri contrastanti ma è anche un po’ il vostro bello. Imparate a farci i conti… Per quanto riguarda il lavoro, sta per iniziare una nuova fase della vostra vita e già dal prossimo mese inizierete a vederne i risultati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: sta per arrivare una fase di svolta in ogni ambito: amore, lavoro, amicizie… Fatevi trovare pronti e approfittatene.