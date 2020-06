Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 10 giugno 2020, Luna e Venere nel segno aiuteranno a far quadrare una serie di situazioni controverse e a riportare serenità nel vostro rapporto di coppia. Sul lavoro siete molto soddisfatti, avete lavorato tanto nell’ultimo periodo e ora state raccogliendo i frutti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovreste prendervi una pausa e stare soli con voi stessi, perché le questioni amorose vi danno solo pensiero ultimamente. Cercate di non risolvere un problema sul lavoro mostrando il vostro lato aggressivo, vorrebbe solo dire peggiorare la situazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete vissuto un periodo complesso a livello relazionale, con il partner ci sono state furenti discussioni e problemi che hanno minato la fiducia che nutrite nei suoi confronti. Ora però, dopo diverse dimostrazioni, potete sciogliervi e rilassarvi un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox è un momento abbastanza piatto sentimentalmente. I single dovrebbero sfruttare questo periodo per stare soli con loro stessi e comprendere i loro nuovi bisogni. La solitudine è spesso necessaria per ricalibrarsi e affrontare il futuro con nuove consapevolezze.

ACQUARIO

Cari Acquario, c’è molta stabilità nelle vostra vita sentimentale. Il partner vi protegge e, soprattutto, stimola a intraprendere percorsi un po’ fuori dal vostro seminato. Cogliete alcune occasioni lavorative, anche se vi spaventano e non vi sentite all’altezza: è un momento di crescita.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox si apre un bel periodo a livello amoroso, anche se vi sentite molto confusi riguardo alcune scelte che la vita vi ha chiamato a compiere. Cercate di riflettere bene e non essere precipitosi: nessuno vi corre dietro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: c’è molta stabilità nelle vostra vita sentimentale. Il partner vi protegge e, soprattutto, stimola a intraprendere percorsi un po’ fuori dal vostro seminato.

