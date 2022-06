Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 1 giugno – ci saranno novità molto interessanti per l’amore e i sentimenti in generale. In generale queste prime settimane del nuovo mese sono promettenti. Marte e Giove sono nel vostro segno, cuori solitari e lavoratori ne gioveranno alla grande. Avanti così. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 giugno 2022), gli amori migliori sono quelli sicuri, sfruttate Venere che nelle prossime ore sarà dalla vostra parte. Se avete una relazione stabile, potete costruire qualcosa di solido come un matrimonio o una convivenza. Saturno sta mettendo in grosse difficoltà il vostro operato professionale. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, novità importanti a partire dalla seconda metà del mese, grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno. Attenti perché, forse, ci saranno troppe cose da fare sul lavoro… Rimboccatevi le maniche e resistete alla fatica. Il consiglio è quello di darsi delle priorità e non farsi prendere dalla fretta o dall’ansia.

CANCRO

Cari Cancro, le coppie innamorate da tanto tempo non devono tornare sui discorsi passati, lasciate perdere i vecchi litigi e le incomprensioni. Non ora, non è il momento giusto. Per fortuna sul lavoro non ci sono più le ombre degli ultimi tempi e il sereno sta tornando velocemente. Forse avete finalmente trovato la pace.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 giugno 2022), vi attende una giornata particolarmente utile per capire cosa c’è che non va in amore. Se ci sono state discussioni con il partner, fermatevi un attimo a chiarire e capire il da farsi. Per quanto riguarda il lavoro, il recupero è in corso. Date tempo al tempo.

VERGINE

Cari Vergine, situazione astrologica molto intensa per i sentimenti in particolare nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre scelte sono sempre vincenti in questo periodo. Bene così, non mollate. Sembrate Re Mida, ogni cosa che toccate diventa oro. Continuate così.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: situazione astrologica molto intensa per i sentimenti. Approfittate di questo momento d’oro.