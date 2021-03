Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 9 marzo 2021 – la Luna sarà favorevole. Ottime conseguenze in amore e in generale sul vostro umore. Nelle prossime ore ritroverete serenità e voglia di vivere. Giornata favorevole anche a livello lavorativo. Vi sentite intraprendenti e anche molto tranquilli. Non fatevi mettere i piedi in testa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 marzo), la Luna è contraria. Questo non vuol dire che la vostra voglia di amare verrà intaccata, anzi è sempre al massimo. Se siete single da tempo, non vedete l’ora di rimettervi in pista. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo di grande stanchezza. Dovete concentrarvi di più..

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ora basta: dovete fidarvi delle persone che vi vogliono davvero bene. Non perdete tempo nei rapporti che non hanno ragion di esistere. Per quanto riguarda il lavoro, non è proprio il caso di tirarsi indietro se state ricevendo una proposta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi arriva una settimana davvero favorevole, in particolare per l’amore. Nel weekend ci saranno emozioni travolgenti da vivere a pieno, questo vale sia per chi è single sia per chi ha una coppia stabile. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un periodo favorevole e produttivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (9 marzo 2021), l’amore va davvero a gonfie vele. Luna, Giove e Saturno sono tutti nel vostro segno: che volete di più? Capitolo lavoro: giornate molto produttive e positive. Portate avanti con entusiasmo le vostre richieste.

PESCI

Cari Pesci, se desiderate recuperare una storia d’amore in crisi, questo può essere il momento più propizio. Le stelle sono molto favorevoli. Le emozioni più intense arrivano durante il weekend. Preparatevi a dare il massimo. Sul lavoro in arrivo proposte interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: un gran bel cielo con astri favorevoli. Cogliete l’attimo!

