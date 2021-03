Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi tornerà finalmente il sereno dopo giorni piuttosto agitati e complicati. Cercate di recuperare. Se dovete però parlare di cose importanti o chiudere trattative, aspettate la giornata di sabato. Per quanto riguarda il lavoro, dovete risolvere problemi economici: le entrate si sono ridotte, ma presto arriveranno novità interessanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 marzo 2021), le coppie più forti potranno resistere alle tensioni che i pianeti in opposizione potranno creare nei prossimi giorni. Preparatevi a forte stress. Utilizzate tutta la vostra diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate discussioni importanti a giornate più tranquille.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo vi invita a mantenere la calma perché le complicazioni negli ultimi mesi non sono di certo mancate. Nel mese di marzo arriveranno belle situazioni e soddisfazioni. Marte nel segno vi permetterà di andare lontano.

CANCRO

Cari Cancro, avete finalmente superato l’opposizione della Luna e questa è sempre un’ottima cosa. L’amore sembra andar meglio e lo noterete in particolare nella giornata di giovedì. Giornata di stress e poco produttiva a livello lavorativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 9 marzo -, faticate a mantenere la calma. Chi vive due storie contemporaneamente deve fare parecchia attenzione, sarebbe il caso di chiuderne una. Per quanto riguarda il lavoro, siete poco concentrati, forse state facendo qualcosa che non vi interessa realmente.

VERGINE

Cari Vergine, avete finalmente ritrovato grande forza. Nuove storie d’amore partiranno in sordina. Non è detto che in futuro non possano trasformarsi in qualcosa di importante. Capitolo lavoro: potete avanzare le vostre richieste a cui pensate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete ritrovato grande forza. Ottime notizie sul fronte lavorativo.

