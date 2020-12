Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – martedì 8 dicembre 2020 – sarà davvero interessante: sfruttatela a pieno per dare il meglio di voi e dimostrare il vostro valore. Usate a vostro favore l’influsso positivo dei pianeti: unica accortezza, tentate di fare più attenzione alle spese. Ultimamente ne avete avute di eccessive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 8 dicembre 2020 -, i problemi non mancano, ma la luce in fondo al tunnel è vicina. Abbiate fiducia: le situazioni stanno per volgere a vostro favore. Se siete interessati a qualcuno è il momento di farvi avanti. Fatevi coraggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi dovete avere l’accortezza di non chiudervi in voi stessi e darvi da fare secondo le vostre capacità. Questa giornata di inizio dicembre porterà con sé ottime prospettive: sfruttale a pieno! Non sottovalutate le nuove conoscenze, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Insomma, avete le carte in regola per fare bene.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 8 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata con più di qualche difficoltà da dover sopportare. Non abbiate timore e sfruttate al meglio il favore delle stelle. Saranno giornate all’insegna della fatica e dei tanti impegni da portare a termine, ma alla fine ce la farete e darete il massimo come sempre. Bene l’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 8 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata complessa e piuttosto sottotono. Marte non è dalla vostra parte, siate pazienti ed evitate discussioni, soprattutto in amore: schivate le polemiche e siate predisposti al cambiamento. D’altronde nulla è immutabile per sempre.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata molto positiva e con piacevoli novità in arrivo. Soprattutto a livello lavorativo potreste ricevere nuove proposte, per collaborazioni o addirittura per cambiare attività. Valutate con calma pro e contro prima di accettare. Riprendete i contatti con persone lontane ma se la vostra storia d’amore è solida non temete, non verrà messa a rischio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. Stabilità in amore.

