Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 6 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni da prendere, soprattutto nei rapporti personali. In amore sei più sensibile del solito: evita di idealizzare troppo una situazione. Sul lavoro serve diplomazia, ma anche fermezza: rimandare non aiuta. Buon momento per rimettere al centro te stesso e i tuoi bisogni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 gennaio 2026), periodo potente e trasformativo. Lo Scorpione sente che sta cambiando qualcosa di profondo. Sul lavoro hai grande intuito: segui le tue sensazioni, ma evita scontri inutili. In amore vuoi verità e intensità: basta giochi ambigui. Le coppie forti si rafforzano, quelle fragili entrano in crisi. Energia alta ma nervosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, movimento e libertà. Il Sagittario ha voglia di guardare avanti, di cambiare prospettiva. Sul lavoro si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi studia o lavora con l’estero. In amore sei sincero, diretto, ma poco paziente: chiarisci cosa vuoi davvero. I single possono vivere flirt stimolanti. Energia in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo impegnativo ma costruttivo. Il Capricorno sta costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono immediati. Sul lavoro contano disciplina e visione a lungo termine. In amore sei più disponibile, ma fai fatica a esprimere ciò che provi: prova a parlare di più. Resistenza fisica buona, ma attenzione alla stanchezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 gennaio 2026), fase di cambiamento e inquietudine creativa. L’Acquario sente il bisogno di rompere schemi e reinventarsi. Sul lavoro arrivano idee nuove, ma vanno rese concrete. In amore sei imprevedibile: chi ti ama deve seguirti senza cercare di controllarti. I single sono attratti da persone fuori dagli schemi. Energia alterna.

PESCI

Cari Pesci, periodo molto sensibile e intuitivo. I Pesci hanno percezioni forti e una grande profondità emotiva. In amore sei romantico, ma vulnerabile: proteggi il tuo cuore e scegli chi ti rispetta. Sul lavoro serve più chiarezza e meno dispersione. Ascolta l’intuito, ma resta con i piedi per terra. Energia da dosare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fase di cambiamento e inquietudine creativa.