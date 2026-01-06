Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 6 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il momento giusto per recuperare un progetto lasciato in sospeso o per chiarire una posizione che non ti convince più. In amore sei diretto, passionale, ma anche un po’ impaziente: attenzione a non dire tutto e subito. I single hanno voglia di emozioni forti, ma serve selezione. Energia in crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 gennaio 2026), dopo settimane in cui hai dovuto stringere i denti, ora puoi cominciare a vedere risultati concreti. Sul lavoro contano la costanza e la capacità di non farti trascinare da tensioni esterne. In amore c’è bisogno di certezze: se una relazione è solida, si rafforza; se è ambigua, potresti sentire il bisogno di prendere le distanze. Bene il recupero fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo brillante, dinamico, pieno di contatti. I Gemelli tornano protagonisti grazie a una mente veloce e a una comunicazione efficace. Attenzione solo a non fare troppe promesse. In amore sei affascinante ma sfuggente: chi ti sta accanto chiede più presenza. I single possono vivere incontri interessanti, soprattutto in ambienti nuovi o legati al lavoro. Energia alta, ma va canalizzata.

CANCRO

Cari Cancro, una fase emotivamente intensa. C’è bisogno di fare chiarezza dentro di te prima ancora che con gli altri. Sul lavoro potresti sentirti poco riconosciuto: non è il momento di chiuderti, ma di spiegare meglio ciò che fai. In amore servono parole sincere: chi è in coppia deve affrontare un discorso rimandato, chi è solo deve smettere di guardare al passato. Sensibilità accentuata.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 gennaio 2026), il cielo ti invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti. In amore sei passionale, generoso, ma anche orgoglioso: evita di trasformare una piccola discussione in una sfida. I single sono magnetici. Energia in netta ripresa.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione e riorganizzazione. La Vergine sente il bisogno di mettere ordine, tagliare il superfluo e concentrarsi su ciò che conta davvero. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma rischi di caricarti troppo. In amore sei più esigente: vuoi chiarezza e concretezza. Chi non è in sintonia potrebbe allontanarsi. Attenzione allo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo ti invita a osare, soprattutto sul lavoro: una proposta o una richiesta fatta ora può dare buoni frutti.