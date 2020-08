Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi bene l’amore sia per chi è in coppia sia per chi è single e in cerca di nuove conoscenze ed esperienze. Domani si potranno fare incontri interessanti, per cui tenetevi attivi e sul piede di guerra. Non fatevi prendere dal pessimismo, prendetevi il vostro tempo per fare le cose e abbiate fiducia nelle vostre qualità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (martedì 4 agosto 2020) si preannuncia per il vostro segno un periodo complicato in amore soprattutto per chi vive una storia lunga e duratura, favorite invece le relazioni occasionali. I soldi vi preoccupano, ma presto la situazione migliorerà. Ultimamente infatti avete speso più del previsto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i problemi nelle relazioni ora possono essere finalmente superati: dopo un periodo travagliato e all’insegna del nervosismo, infatti, le cose vanno meglio. Molto meglio. Frequentate persone positive e allegre, allontanatevi dalla negatività. Presto nel lavoro le cose andranno molto bene grazie a Saturno. Sfruttate e cogliete al volo interessanti opportunità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 agosto) in questa settimana siete particolarmente nervosi e negativi, per cui sarebbe meglio evitare di discutere con il partner. Cercate di capire cosa volete migliorare nella vostra vita e trova un modo per farlo. Bene il lavoro, ci sono dei miglioramenti in vista e nuove responsabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi finalmente potete recuperare, specie in amore, dopo i problemi dei giorni scorsi. Sul lavoro ci vogliono attenzione ed energia, cercate di non fare errori che vi metteranno in difficoltà con colleghi e superiori. Non scoraggiatevi se c’è qualcosa da cambiare o se bisogna ricominciare da capo un progetto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata, come anche quelle a venire, molto importante sul piano sentimentale. Potete rimediare a tensioni e discussioni con il partner. Potreste anche trovare una soluzione a problemi legali o riguardanti i soldi. Ultimamente infatti avete avuto delle spese impreviste che vi hanno messo in difficoltà a livello economico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente il periodo nero è alle spalle, presto le cose andranno alla grande sia in amore sia sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 4 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 4 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 4 agosto 2020