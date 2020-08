Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in amore dovete cercare di mantenere la calma, anche se avete avuto dei litigi con il partner. Siete in attesa di qualcosa che tarda ad arrivare e la cosa vi agita. Sul lavoro le cose non vanno come vorreste, ci sono diversi problemi e ritardi e anche qualche rapporto con i vostri colleghi poco soddisfacente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 agosto 2020) sarà una giornata all’insegna delle discussioni e dello stress. Cercate di non fare troppa polemica se ci sono problemi con il partner. Non volete e non potete perdere tempo sul lavoro e nello studio, perché avete scadenze importanti da rispettare. Durante la giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarebbe meglio evitare liti e battibecchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nonostante possano esserci discussioni in amore e nei rapporti con il partner, la giornata è positiva per i sentimenti. Bene il lavoro, ci saranno novità soddisfacenti in arrivo, possibili anche dei cambiamenti importanti. Coglieteli al volo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata all’insegna della tensione e del nervosismo. In amore potreste finire per discutere molto facilmente con il partner, ma attenzione a non litigare inutilmente. Nelle prossime ore sarebbe meglio staccare la spina, prendersi una pausa anche del lavoro ed evitare complicazioni.

LEONE

Cari Leone, oggi (martedì 4 agosto) secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovrete fare grande attenzione, specie in amore, perché potrebbero esserci delle discussioni, ma si supereranno facilmente. Siete piuttosto nervosi e polemici. Anche sul lavoro siete abbastanza agitati, ma cercate di non rovinare rapporti importanti con colleghi e superiori.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Fox, sarà la giornata importante per chiarire tutto ciò che non funziona in amore. Cercate di farlo subito. Il vostro umore è altalenante, per cui impegnatevi per non farvi prendere dallo sconforto. Se lavorate in proprio, questo è un ottimo momento per gli affari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: nonostante qualche discussione, si preannuncia una giornata positiva, sopratutto per quanto riguarda l’amore.

