Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro grande punto di forza e l’equilibrio interiore che vi aiuta a gestire in maniera saggia e prudente anche quelle situazioni spinose che pendono sulla vostra vita. Qualche piccola ombra potrebbe offuscare la vostra sfera lavorativa e frenare alcuni vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 ottobre 2023), questo è il momento giusto per affondare il colpo se c’è una persona che vi piace. Dichiarate i vostri sentimenti e fatevi avanti senza indugi perché le stelle favoriscono soprattutto le nuove storie. Attenzione anche a qualche piccolo problema di salute.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro grande spirito di adattamento vi aiuterà a superare questa fase un po’ complessa dove non mancheranno ostacoli e contrattempi. In questo momento il vostro grande desiderio di avventura deve essere coniugato anche con questa ricerca del vostro equilibrio interiore. In amore tutto procede senza intoppi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo in cui si procede tra alti e bassi. La vostra compatibilità con gli altri sembra essere ottimale, ma la vostra adattabilità a situazioni nuove presenta qualche piccolo intoppo. Dal punto di vista sentimentale non state vivendo un periodo da incorniciare…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 ottobre 2023), non dovrete preoccuparvi se in amore avete qualche stella contraria che frena i vostri piani. Ben presto avrete delle stelle molto più fortunate che vi metteranno in condizione di risolvere ogni conflitto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo a frenare le vostre ambizioni. Niente di troppo grave.

PESCI

Cari Pesci, l’eccessiva sicurezza nei vostri mezzi potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo… Attenti a ciò che fate e a ciò che dite, perché ogni vostro gesto potrebbe ritorcersi contro di voi. Per quanto riguarda il lavoro, servirà maggiore grinta e maggiore capacità decisionale per venire fuori da una situazione abbastanza complessa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è il momento giusto per affondare il colpo in amore.