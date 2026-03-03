Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio dopo giorni un po’ agitati. Ora si può recuperare serenità. In amore è il momento giusto per chiarire una tensione. I single hanno fascino in aumento. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia. Il cielo vi invita alla concretezza. State costruendo qualcosa di importante, ma avete bisogno di certezze. In amore volete stabilità: basta ambiguità. Le coppie solide possono parlare di progetti futuri. Nel lavoro è il momento di consolidare, non di rischiare troppo. Attenzione alle spese impreviste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 marzo 2026), cielo intenso e trasformativo. Siete determinati e pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa più. In amore la passione è forte, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio strategico. Muovetevi con intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova. Le stelle parlano di movimento e opportunità. In amore però serve più presenza: non potete sempre fuggire davanti alle responsabilità. Nel lavoro arriva una proposta interessante. Valutatela con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Nel lavoro risultati in arrivo, anche se non immediati. La vostra costanza sarà premiata. State mettendo ordine nella vostra vita. È un periodo utile per chiarire situazioni pratiche e anche emotive. In amore serve meno controllo e più spontaneità. Nel lavoro firme e accordi favoriti. Attenzione solo allo stress fisico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 marzo 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma curate i dettagli.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può finalmente ripartire. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi decisiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti.