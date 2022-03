Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata molto positiva in amore, avete ritrovato serenità ed entusiasmo. Chi è single può fare ottimi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata è favorevole, potete chiudere un traguardo e un progetto importante. Avete un’ottima energia e tanta voglia di fare bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 marzo 2022), questa per voi è una giornata positiva in amore, soprattutto se siete una coppia che si vuole bene e sta insieme da tanto. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete un po’ recuperare terreno, siete stati scavalcati, ma Giove vi darà entusiasmo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottimo periodo per i sentimenti. Potete costruire qualcosa di importante se avete un partner da lungo tempo e volete fate un passo in avanti prezioso come il matrimonio o un figlio. Se siete single invece potreste fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo cambiamenti, fatevi trovare pronti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – martedì 29 marzo 2022 – questa fine del mese è positiva in amore. Trascorrete con il partner giornate interessanti. Apritevi a nuove scoperte e siate maggiormente ricettivi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è molto da fare e tante situazioni da gestire, ma vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Ritagliatevi del tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 marzo 2022), in amore cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Non siate frettolosi perché presto arriveranno belle soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, tante questioni da gestire, non fatevi prendere dall’ansia. Se avete avanzato delle richieste, presto arriveranno le risposte attese.

PESCI

Cari Pesci, la Luna oggi sarà favorevole: in amore potete fare passi in avanti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le collaborazioni e i nuovi progetti. Stabilite bene i turni e gli orari, in modo da non farvi prendere dalla fretta o dal caos. Il momento di rimboccarsi le maniche è arrivato. In arrivo soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: portate avanti progetti e collaborazioni.