Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – martedì 29 marzo 2022 – e in generale in questi ultimi giorni di marzo, l’amore è positivo. Potete togliervi grandi soddisfazioni. Se c’è una persona che vi piace, fate di tutto per conquistarla. O almeno provateci! Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ indecisi, forse le cose non stanno andando come avreste voluto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 marzo 2022), in amore se c’è qualcosa che non vi convince, parlatevi. D’altronde avete un’ottima energia, sarebbe un peccato non sfruttarla. Per quanto riguarda il lavoro, evitate discussioni inutili e cercate di recuperare il tempo perduto.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 29 marzo 2022 – è positiva in amore, soprattutto al mattino, mentre in serata potrebbe esserci qualche tensione. Parlate con il partner se qualcosa non sta andando come avreste voluto. Per quanto riguarda il lavoro, prendete quello che arriva e rimboccatevi le maniche per progettare un futuro migliore.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi – 29 marzo 2022 – vi invita alla pazienza in amore, perché le stelle non sono molto favorevoli. Presto però il cielo volgerà al sereno e arriveranno giorni molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, gli astri sono positivi anche se potrebbero esserci piccoli malintesi con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 marzo 2022), in amore potete vivere le vostre emozioni con fiducia e serenità. Sicuramente va molto meglio rispetto al passato. Capitolo lavoro: non arriveranno risposte immediate, ma con un po’ di pazienza e buona volontà i risultati non tarderanno.

VERGINE

Cari Vergine, in amore il guru degli astrologi consiglia prudenza, perché non è tutto oro quel che luccica. Siate cauti e non tuffatevi subito a capofitto. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano buone idee e nuove proposte, ma dovete imparare ad imporvi di meno e ascoltare di più. Siate un po’ accomodanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore finalmente potete tornare a ruggire.