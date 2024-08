Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 27 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 27 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore non può non andare a gonfie vele in queste ore di fine agosto 2024. Se siete single potete trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, notizie positive in vista. In particolare per chi gestisce un’attività commerciale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 agosto 2024), dovreste mettervi maggiormente in discussione nel corso delle prossime ore, le ambizioni non vi mancano e neppure il talento. Per quanto riguarda il lavoro, dovete esporvi maggiormente con fiducia in voi stessi. Fatelo con massima calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con questa Luna favorevole dovete osare di più, iniziare ad uscire, a costruire qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore ci saranno ottime opportunità di crescita e di sviluppo. Saprete ottenere grandi cose. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Coraggio! Mettetevi a lavoro!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, qualcuno nelle prossime ore di questo fine agosto potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, con grande fiducia ed entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno discussioni con un collega. Cercate di mantenere sempre un rapporto costruttivo e sereno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 27 agosto 2024), nelle prossime ore di questo mese dovrete rilassarvi e fare pace con il partner, soprattutto se qualcosa non sta andando per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, procedete con calma e con la fiducia giusta per ottenere grandi cose.

PESCI

Cari Pesci, la Luna favorevole vi permette di uscire con il partner con voglia di scoprire cose nuove. Per quanto riguarda il lavoro, non discutete con i clienti, cercate di comprendere e trovare una soluzione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: con la Luna nel segno, si prospetta un giorno buono in amore.