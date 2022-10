Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 25 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di mantenere la calma, perché ultimamente avete perso la pazienza facilmente e ora rischiate di perdere punti importanti. Sarebbe proprio un peccato. In amore dovete recuperare tranquillità e serenità. Venere non è più opposta. Prudenza anche sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 ottobre 2022), vi attende una giornata un po’ agitata per il vostro segno. In amore ci vuole un po’ di prudenza. Presto può arrivare l’occasione giusta per voi e il partner. Lavoro? Qualcuno forse cerca di prendere tempo e non è mai un bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle in questo periodo dell’anno vi consigliano di parlare chiaro e capire da che parte state andando. Amore? Se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti con coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti sono rallentati. Abbiate un po’ di pazienza. Presto tutto si aggiusterà.

CANCRO

Cari Cancro, gli inizi del mese sono stati difficili, complicati, ma ora tutto procede per il verso giusto. Anzi si può proprio dire che questa fine del mese è davvero propizia e regala grandi soddisfazioni. Chi ha finito gli studi e cerca un primo impiego può avere ottime opportunità. Guardatevi bene intorno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 ottobre 2022), nel corso delle prossime ore state attenti a qualche malinteso che vi potrebbe portare a litigare con chi vi circonda. Può esserci qualche disturbo se in coppia ci sono problemi da tempo. State facendo qualcosa per risolverli? Per quanto riguarda il lavoro, siete particolarmente distratti.

VERGINE

Cari Vergine, queste per voi sono giornate molto interessanti nelle quali sarà possibile definire una volta per tutte un rapporto sentimentale. La gestione del lavoro potrebbe essere più facile e portare a grandi traguardi. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore chiarite un rapporto non ancora stabile.