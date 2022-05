Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore potreste avere qualcuno che vi metterà i bastoni fra le ruote: cercate di restare calmi e mantenere il sangue freddo. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo difficile e negativo. State facendo i conti con grosse difficoltà che sembravano imprevedibili. I risultati sperati non arrivano, ma tempo al tempo. Le cose miglioreranno. Non temete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 maggio 2022), ci sono grandi prospettive in amore. Se però il partner o una persona cara sta tirando troppo la corda, meglio metterci un freno e lasciar perdere. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma e state tranquilli. Ne avete proprio bisogno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non esponetevi più di troppo se non volete fare il passo più lungo della gamba, rischiate di pentirvene. Se non avete le idee chiare, specie sul lavoro, fate parlare gli altri. Tanti dubbi e perplessità, ma tutto passa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione in amore, soprattutto se state tenendo in piedi due storie… Non sarebbe meglio prendere una decisione e capire da che parte volete stare? Non potete fare il doppio gioco e tenere due piedi in una scarpa. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo buono, approfittatene e non fermatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 maggio 2022), c’è tanta polemica nell’aria. Rischiate di dire qualche parola di troppo e pentirvene. Meglio contare fino a dieci prima di aprire bocca. Per quanto riguarda il lavoro, può saltare un appuntamento o un accordo, ma pian piano tutto si aggiusterà.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – martedì 24 maggio 2022 – la Luna è favorevole. Lasciatevi andare maggiormente in amore, soprattutto se siete single e volete vivere nuove avventure, anche solo di una notte. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai soldi: ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: grandi prospettive in amore, ma sul lavoro mantenete la calma.