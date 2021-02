Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi ci potrebbero essere momenti di disagio e riflessione per l’amore, soprattutto per le coppie che sono in crisi. Lavoro? Pensate a quello che desiderate fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 23 febbraio 2021 -, buone notizie per l’amore: Sole e Luna sono dalla vostra parte e ci sono buone prospettive in vista delle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di agitazione nell’aria. Da metà giugno si può recuperare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quelle che state vivendo sono giornate positive per i sentimenti: una persona nata sotto il segno del Cancro o dei Pesci oggi potrà regalarvi delle belle emozioni. Capitolo lavoro: la fortuna è dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è opposta e nelle prossime ore in amore ci sarà dell’agitazione. Per quanto riguarda il lavoro, qualche bolletta è rimasta in sospeso… Tenete duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 23 febbraio 2021), in amore chi vuole ripartire, ora potrà farlo: il momento è buono. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto creativi in questo periodo e molti progetti stanno prendendo forma. Finalmente.

PESCI

Cari Pesci, il momento è positivo per i sentimenti e se c’è stata una separazione oggi – 23 febbraio – sarà facile superarla. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di avanzare una richiesta, molti progetti inizieranno a prendere forma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: bene l’amore. Anche sul fronte lavorativo non sarà male… La fortuna è dalla vostra parte.

