Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana (e periodo) di grande fermento. L’Ariete sente il bisogno di agire, di cambiare ritmo, di dimostrare qualcosa a sé stesso prima ancora che agli altri. Il cielo ti invita a riprendere in mano un progetto lasciato a metà: ora hai più forza, più chiarezza. In amore sei diretto, forse troppo: attenzione alle parole, perché possono ferire più del silenzio. I single hanno voglia di passione vera, non di mezze misure.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 dicembre 2025), un momento di ricostruzione lenta ma solida. Hai vissuto tensioni o rallentamenti, ma ora il cielo ti chiede pazienza e fiducia. Le cose buone stanno maturando, anche se non sono ancora visibili. In amore c’è bisogno di rassicurazioni: se una relazione è vera, si rafforza; se è fragile, potresti sentirti stanco di sostenere tutto da solo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, periodo vivace, curioso, mentale. I Gemelli tornano protagonisti, con idee brillanti e voglia di movimento. Attenzione però alla dispersione: troppe cose insieme rischiano di stancarti. In amore sei affascinante, comunicativo, ma un po’ sfuggente. Chi ti ama chiede più presenza, meno parole. I single possono fare incontri stimolanti, soprattutto attraverso amicizie o ambienti nuovi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, una fase delicata ma importante. Emozioni forti, ricordi che riaffiorano, bisogno di protezione. Il cielo ti invita a non chiuderti, ma a condividere ciò che senti. In amore c’è voglia di verità: chi è in coppia deve chiarire qualcosa, chi è solo deve smettere di guardare al passato. Il lavoro richiede coraggio: non sottovalutarti, perché hai più valore di quanto pensi. È tempo di credere di più in te.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 dicembre 2025), dopo un periodo di fatica o di attese, ora puoi riprendere il centro della scena. Il cielo ti sostiene nelle scelte coraggiose. In amore sei passionale, generoso, ma anche orgoglioso: attenzione a non trasformare una discussione in una sfida. I single sono magnetici. Sul lavoro è il momento giusto per farti notare, chiedere, proporre. Non avere paura di osare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, vive una fase di riflessione profonda. Stai riorganizzando la tua vita, facendo pulizia mentale ed emotiva. È faticoso, ma necessario.
In amore sei più esigente: vuoi chiarezza, stabilità, concretezza. Chi non può offrirtele potrebbe allontanarsi. Nel lavoro sei preciso, affidabile, ma devi imparare a delegare e a non caricarti di tutto. Il cielo ti chiede equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: dopo un periodo di fatica o di attese, ora puoi riprendere il centro della scena.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 22 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 22 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 21 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca