Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di ricerca interiore. La Bilancia sente il bisogno di ritrovare armonia, soprattutto nei rapporti. Alcune relazioni vanno riequilibrate, altre ridefinite. In amore sei più sensibile del solito: attenzione a non idealizzare troppo. I single devono lasciarsi sorprendere, senza aspettative eccessive.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 dicembre 2025), stai cambiando pelle, lasciando andare ciò che non ti rappresenta più. È un periodo potente, ma emotivamente impegnativo. In amore vuoi tutto o niente: passioni forti, legami autentici. Attenzione alla gelosia o ai silenzi punitivi. Il lavoro premia chi osa: se hai un’idea, portala avanti senza paura. Il cielo è dalla tua parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di muoverti, esplorare, cambiare prospettiva. Il cielo ti invita a guardare lontano, a non fermarti a ciò che è comodo. In amore sei sincero, diretto, forse un po’ impaziente: chiarisci cosa vuoi davvero. I single possono vivere flirt stimolanti. Nel lavoro si aprono nuove strade, soprattutto per chi lavora con l’estero, lo studio o la comunicazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di responsabilità ma anche di soddisfazioni. Stai costruendo qualcosa di importante, passo dopo passo. La fatica non manca, ma i risultati arrivano. In amore sei più disponibile del solito, anche se fai fatica a esprimere ciò che provi. Chi ti sta accanto deve capire i tuoi silenzi. Sul lavoro sei determinato: è il momento giusto per consolidare una posizione o fare una scelta a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 dicembre 2025), hai bisogno di cambiare aria, di rompere schemi, di sentirti libero. Il cielo favorisce l’innovazione. In amore sei imprevedibile: chi ti ama deve seguirti senza cercare di trattenerti. I single sono attratti da persone fuori dagli schemi. Il lavoro chiede idee nuove: osa, sperimenta, ma mantieni un minimo di concretezza.

PESCI

Cari Pesci, intuizioni forti, sogni intensi, emozioni profonde. Il cielo ti invita ad ascoltare il tuo intuito, ma senza perderti. In amore sei romantico, dolce, ma vulnerabile: proteggi il tuo cuore, scegli chi ti rispetta davvero. Nel lavoro serve più chiarezza: organizza meglio le energie, perché hai talento, ma devi crederci di più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: hai bisogno di cambiare aria, di rompere schemi, di sentirti libero. Il cielo favorisce l’innovazione.