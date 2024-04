Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 aprile 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in arrivo buone notizie in amore: sarebbe il caso di organizzare una cenetta a due per chiarire eventuali dissidi con il partner… Per quanto riguarda il lavoro, potrete fare programmi in vista del futuro! Se avete dei progetti da realizzare, potete contare sul favore delle stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 aprile 2024), la Luna nel corso delle prossime ore sarà opposta e non sembrerete molto comprensivi, anzi sarete intolleranti… Cercate di mantenere la calma e di non rovinare tutto all’ultimo… Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche piccolo dubbio, ma non temete, presto tutto si risolverà per il meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi è stato tradito o è stato abbandonato ora può trovare un po’ di serenità, basta avere un po’ di pazienza e non legarsi le cose al dito. Buone prospettive in amore. Per quanto riguarda il lavoro, tentate la fortuna con cautela ma anche fiducia in ciò che fate. Se lavorate in modo indipendente, con Giove e Saturno favorevoli le cose potranno andare bene. Molto bene.

CANCRO

Cari Cancro, buone notizie in vista per l’amore, in particolare nei rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione e dei Pesci. Buoni progetti in vista. Per quanto riguarda il lavoro, meglio parlare se ci sono stati dei problemi da risolvere. Inutile tenersi tutto dentro: cercate una soluzione. Prima agite, prima vi levate il fastidio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 aprile 2024), in amore nel corso delle prossime ore cercate di mantenere la calma e siate prudenti perché potrebbero nascere dei dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, questa non è la giornata giusta per fare progetti. Meglio rimandare di qualche ora… I prossimi mesi saranno comunque densi di grandi novità e prospettive.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di stare sereni e tranquilli: ci sono buone notizie per l’amore. Nelle prossime ore di questo 23 aprile 2024 potrete vivere qualcosa di nuovo anche perché Marte è dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, se desiderate essere pagati di più sappiate che è difficile… Ci vuole pazienza. Forse è il caso di iniziare a guardarvi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: buone notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, meglio parlare se ci sono stati problemi.