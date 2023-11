Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore le stelle favoriranno i single che potranno sentire il proprio cuore battere di nuovo. Per quanto riguarda il lavoro, aspettatevi qualche chiamata interessante. Magari potrebbero esserci ottime opportunità di successo, vedrete che tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 novembre 2023), potreste essere un po’ troppo velenosi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio controllare bene i contratti prima di firmare. Rischiate di essere frettolosi e poi pentirvene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo parla di voglia di amare, assecondatela. Per quanto riguarda il lavoro, parlate chiaro e condividete le vostre necessità con i capi. A volte bisogna essere netti e anche un po’ duri per farsi rispettare, perché c’è sempre chi proverà ad approfittarsene. Rimboccatevi le maniche. Coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è un po’ di tensione ma ci vuole un po’ di pazienza in più. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione a non spendere troppo perché le entrate sono un po’ ridotte ultimamente. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 novembre 2023), in amore potreste iniziare a desiderare qualcosa in più dal partner e immaginare già un futuro insieme. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano delle gran belle novità.

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualcuno che vi piace, buttatevi senza paure. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tensione ma tra una decina di giorni la situazione si sbloccherà a vostro favore. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: avete una gran voglia di amare e di conoscere nuove persone. Avete molto da dare e da amare.