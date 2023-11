Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore nel corso delle prossime ore può finalmente riprendere quota e regalare tante emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a scegliere bene gli accordi e i dettagli delle nuove collaborazioni. Vedrete che le cose si aggiusteranno il prima possibile. Non prendetevela se qualcosa non va come volete…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 novembre 2023), il cielo è molto interessante, in particolare per i single, e porta belle occasioni di incontro. Per quanto riguarda il lavoro, buone chance per chi ha voglia di avere qualcosa di più.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata di fine novembre ci sarà il rischio di alzare un po’ troppo la voce, attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, meglio stare attenti a non provocare troppo i colleghi. A volte bisogna contare fino a dieci prima di aprir bocca, ma non rimarrete delusi.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è un po’ di nervosismo quindi massima attenzione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, aspettatevi nuove proposte. Potrebbe essere arrivato il momento di vivere ottime opportunità in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 novembre 2023), avete un umore ballerino, attenzione a non innervosirvi troppo solo perché vi manca il partner. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di nervosismo ma trasformatelo in energia per fare meglio. Coraggio.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle parlano di buone opportunità per i single del segno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di più cura per i dettagli. Vedrete che le cose si aggiusteranno il prima possibile. Dovete solo avere un po’ di pazienza e non rimarrete delusi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime opportunità per gli studenti e in amore per chi è single e cerca l’anima gemella. Potrebbe essere il momento giusto per fare nuovi incontri. Guardatevi intorno!