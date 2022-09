Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 20 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 20 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende un pomeriggio stressante in amore, se il partner vi rimprovera in continuazione potreste stancarvi. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni problemi non si risolvono ancora in maniera definitiva. Dovete insistere e resistere, presto tutto andrà per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 settembre 2022), in un quadro generale di recupero è il momento di lasciarsi travolgere da una storia d’amore. Lasciatevi andare ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stata una crisi, ma adesso va superata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se una storia d’amore non va si potrà recuperare ma sarebbe peggio se adesso assumeste un atteggiamento rigoroso. Buon momento per iniziare nuovi progetti sul lavoro. Potete dimostrare tutte le vostre capacità ed aumentare notevolmente i guadagni. Magari per poi fare un investimento come l’acquisto di una casa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso della giornata di oggi – martedì 20 settembre 2022 – sarete piuttosto sottotono, colpa della Luna opposta. Avrete voglia di uscire da una relazione che non vi sta più bene. Anche sul lavoro è un periodo faticoso, prendete tutto con le pinze. Riflettete bene prima di agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 settembre 2022), buon recupero in amore: bene con Bilancia e Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, si risolverà qualche problema ma dovete parlarne il prima possibile. Inutile tenersi dentro ciò che non va.

PESCI

Cari Pesci, se mettete in discussione un rapporto dovete farlo con cautela. La situazione generale sul lavoro non è il massimo, ci sono delle complicazioni da dover gestire e superare. Insomma, non tutto sta andando secondo i piani, ma non fatevi prendere dall’ansia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: buon recupero in amore. Bene con Bilancia e Gemelli. Potete avviare una nuova relazione o pensare di costruire qualcosa di speciale se avete già una storia lunga, come il matrimonio o dei figli.