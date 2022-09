Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 20 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 20 settembre 2022 – avete la Luna opposta, siete nervosi con chi vi circonda, soprattutto con i familiari. Per quanto riguarda il lavoro, meglio fare le cose con calma, anche se dovete cambiare un progetto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 settembre 2022), il vostro si prospetta un buon cielo, potrebbero nascere amicizie importanti e i cuori solitari potrebbero ricevere una buona notizia. Chi ha seminato bene sul lavoro avrà la possibilità di fare grandi scelte nelle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha una causa aperta in amore nel corso della giornata potrà risolvere parecchio grazie a Giove favorevole. Attenti sul lavoro: una persona potrebbe mettervi in imbarazzo… C’è qualcuno che farà di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote, magari perché invidioso del vostro successo.

CANCRO

Cari Cancro, state entrando in una settimana importante per fare scelte d’amore che potrebbero stravolgere il vostro futuro (anche in positivo eh). Per quanto riguarda il lavoro, volete mettervi in gioco. Fatelo! Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 settembre 2022), stelle favorevoli, è una settimana importante per parlare di sentimenti. Una buona condizione astrologica investe il lavoro. Potete portare avanti e realizzare i vostri progetti.

VERGINE

Cari Vergine, valutate la tenuta di un amore, è un buon periodo per verificare se ne vale la pena o meno. Lasciate passare il tempo e qualche problema si risolverà da solo sul lavoro. Non temete. Le stelle vi assistono.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: potrebbero nascere amicizie importanti e i cuori solitari potrebbero ricevere una buona notizia.