Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 20 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata di fine febbraio ci sarà modo di riscoprire un po’ di passione nella vita di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo non proprio favorevole e potrebbero arrivare anche cambiamenti improvvisi, siate pronti a tutto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 febbraio 2024), le stelle parlano di un momento di stasi prima della svolta che, però, arriverà solo verso maggio. Per ora è tempo di riflettere e pianificare in vista delle novità del prossimi mesi. Attenzione solo a qualche battibecco.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata di fine febbraio 2024 arriva qualche tensione nella coppia, prestate grande attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanto da fare ma entro l’arrivo della primavera arriveranno delle gran belle novità.

CANCRO

Cari Cancro, in questa giornata di febbraio 2024 torna un po’ di agitazione nell’aria, attenzione a non riversarla tutta in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe nascere qualche polemica, siate cauti con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 febbraio 2024), in amore arriva un bel recupero con un cielo che vi spinge a essere più socievoli e affettuosi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci novità interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, in questa giornata di fine febbraio siete un po’ polemici, tutta colpa dei pianeti che vi rendono nervosi. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione al rapporto con i colleghi e aspettatevi una scelta da fare. Valutate con calma, non fatevi prendere dalla fretta o dall’ansia. Vedrete che tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore arriva un’ottima fase di recupero.