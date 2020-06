Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi – 2 giugno – Venere e la Luna sono favorevoli e vi aiuteranno a prendere una decisione importante nel campo sentimentale. Non potete aspettare che siano gli altri a decidere per voi, ogni tanto dovete prendere anche voi una posizione. Sul lavoro anche si respira aria instabile, siete troppo incerti sul da farsi

SCORPIONE

Cari Scorpione, avete bisogno di un amore vero e in questo periodo avete rimuginato molto sul vostro passato, lo scorso anno avete chiuso un rapporto, ma adesso si aprono nuove porte e siete pronti a rimettervi in gioco, non portatevi dietro quel bagaglio d’incertezze. Sul lavoro alcune situazioni iniziate nei mesi passati potrebbero chiudersi già nella giornata di oggi, 2 giugno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore arrivano dei dubbi, siete incerti, forse perché non vi fidate appieno del vostro partner, occhio soprattutto se avete il cuore diviso in due parti per due persone diverse. Gli amori nati da poco, secondo Paolo Fox, hanno bisogno di prudenza, per cui non agite d’impulso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete tenere gli occhi aperti in amore, la giornata di oggi (2 giugno, festa della Repubblica italiana) potrebbe mettervi nella condizione di dover discutere di cose importanti, ne va del vostro futuro. Dovete ritrovare un po’ di pace, quindi iniziate col tagliare i rami secchi.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è dalla vostra parte, ma dovete comunque tenere gli occhi ben aperti secondo Paolo Fox. La giornata di oggi potrebbe mettere in discussione alcune cose della vostra vita, partendo da presupposti molto superficiali.

PESCI

Cari Pesci, in amore dovete impegnarvi un po’ di più, il vostro partner aspetta un passo da parte vostra, e allora cosa state aspettando? Avete bisogno di un po’ di tranquillità e dovete partire da questo, iniziando con il piede giusto. La giornata di oggi – 2 giugno – sarà positiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ripresa per il vostro segno. Durane la giornata di oggi potrebbero arrivare buone notizie in campo sentimentale. Finalmente siete tornati in gioco.

