Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 19 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 19 aprile – avrete Mercurio in opposizione che vi porterà alti e bassi sul lavoro. Invece in amore Venere in posizione favorevole sarà di grande aiuto e vi regalerà momenti più che entusiasmanti con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 aprile 2022), vi attende una giornata tra alti e bassi. In amore godrete di una bella forza che sarà di grande aiuto nella vostra relazione di coppia; se siete single avrete una grande voglia di distrarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi avete Sole e Luna in trigono. Per quanto riguarda l’amore, l’affiatamento di coppia sarà molto buono mentre se siete single approfittate del periodo per provare a conoscere qualcuno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove favorevole. In amore durante le prossime ore di questa giornata di metà aprile date più fiducia al partner. Se siete single, potreste incontrare delle persone. Per quanto riguarda il lavoro, siete più precisi che mai in queste giornate di metà aprile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 aprile 2022), in amore la famiglia sarà molto importante e per nulla al mondo lascerete in difficoltà il partner o le persone a cui volete bene. Se siete single avrete tanto fascino da vendere. Cogliete l’occasione!

PESCI

Cari Pesci, Venere potrebbe portarvi dei problemi anche rilevanti. In amore vi sembrerà più difficile del previsto riuscire ad andare d’accordo con il partner. Capitolo lavoro: da soli renderete il doppio del solito. Bene così.

