Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i nuovi progetti hanno bisogno di essere rodati per una loro buona gestione. Alcuni hanno cambiato riferimenti, chi ha investito in nuove imprese adesso capisce di aver compiuto un passo importante ma anche impegnativo o rischioso. Marte nel segno ha creato molti problemi fisici, momenti di stanchezza, delusione, ma per fortuna dal 12 non è più così pesante da sopportare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 ottobre 2023), state risentendo di uno stress eccessivo. In particolare se avete cambiato troppe cose di recente, chiuso collaborazioni, affrontato problemi in famiglia. Giove in opposizione da diversi mesi sta cambiando le regole del gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra energia sembra essere in un punto alto e le vostre abilità sociali stanno brillando. Nonostante questo, la carriera potrebbe dare qualche problemino. Le finanze sono solide ma c’è qualcosa che vi turba sul piano emotivo. Serve equilibrio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore notere che la vostra energia e il vostro equilibrio interno sono incredibilmente buoni. Sarà un po’ un tira e molla in ambito amoroso, ma niente di cui preoccuparsi troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 ottobre 2023), le stelle sussurrano che la vostra adattabilità è al massimo. Non sarà un problema affrontare le situazioni in modo diverso. In amore potrebbe esserci qualche intoppo, ma nulla di irrisolvibile. Tenete d’occhio le finanze.

PESCI

Cari Pesci, non è il momento migliore per l’amore e le finanze, ma non preoccupatevi troppo. La vostra energia sembra essere piuttosto alta e vi aiuterà a superare gli ostacoli. Possibile rallentamento sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le stelle sussurrano che la vostra adattabilità è al massimo.