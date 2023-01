Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per quanto riguarda il lavoro arriveranno grandi cambiamenti e novità prestigiose. Fatevi trovare pronti. Arriverà anche un incontro interessante in amore, la persona che amate è più vicina di quanto pensate…. Sta a voi essere in grado di riconoscerla e conquistarla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 gennaio 2023), la Luna dalla vostra parte vi darà coraggio di fare bene e ottenere grandi risultati. Fatevi avanti e seguite il vostro istinto, non vi deluderà. Cosa avete da perdere? Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo molto produttivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna nel segno sarete molto produttivi e vincenti, ma per il momento non perdete di vista la calma e la prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti progetti che vi entusiasmano. Date spazio a nuove amicizie, vi sorprenderanno e potranno rivelarsi legami per la vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se c’è qualcuno che non vi capisce o non vi stima, passate oltre, sia in amore sia sul lavoro. Litigi ci sono stati, anche importanti, ma tutto si risolverà nell’arco della giornata. Troverete la strada giusta. E saprete essere vincenti. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 gennaio 2023), prevista qualche discussione con i nati dello Scorpione. Non fatevi mettere i piedi in testa. Questa è una fase di transizione, ma il meglio arriverà presto. Molto presto. Dopo una crisi, c’è una fase di fortuna e nuove sorprese.

PESCI

Cari Pesci, questa Luna è a dir poco benevola e favorevole. Fatevi avanti. La vita vi stupirà in positivo. Valutate bene il lavoro, forse avreste bisogno di una situazione che vi dia maggior tranquillità. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: con questa Luna splendente potete andare molto lontano.