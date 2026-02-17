Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 17 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa è una fase di grande fermento. Hai voglia di ripartire, di dimostrare quanto vali, e soprattutto di non accettare compromessi al ribasso. L’energia non ti manca, ma attenzione a non trasformare l’impulsività in polemica. In amore serve più ascolto: non tutti hanno il tuo ritmo incalzante. Sul lavoro, chi ha seminato bene potrebbe raccogliere una proposta interessante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 febbraio 2026), stai cercando stabilità, e in questo periodo è fondamentale fare chiarezza dentro di te. Sei un segno concreto, governato da Venere, e quando l’amore vacilla ne risenti più degli altri. Buone notizie per le coppie solide, che possono fare progetti. Nel lavoro, prudenza nelle spese: meglio consolidare che rischiare. La tua pazienza sarà premiata, ma non restare fermo per paura di cambiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo ti invita a parlare, chiarire, comunicare. Sei governato da Mercurio, pianeta delle idee, e ora più che mai le parole possono diventare strumenti di successo. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni. In amore, c’è bisogno di leggerezza ma anche di sincerità. Il lavoro premia chi osa proporre qualcosa di innovativo.

CANCRO

Cari Cancro, sei in una fase emotivamente intensa. Le stelle parlano di recupero, ma solo se smetti di guardare al passato con nostalgia. In amore potresti pretendere troppe rassicurazioni: prova a fidarti di più. Sul lavoro, arriva una piccola soddisfazione che ti ridà fiducia. È il momento di rafforzare le tue radici, ma senza chiuderti al mondo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 febbraio 2026), hai bisogno di riconoscimento e questo cielo ti dà occasioni per brillare. Attenzione però all’orgoglio: non trasformare ogni confronto in una sfida. In amore, passione alta ma anche qualche tensione se ti senti trascurato. Sul lavoro, è tempo di leadership: guida gli altri con generosità e non solo con autorità.

VERGINE

Cari Vergine, sei in un periodo di analisi profonda. Vorresti avere tutto sotto controllo, ma il cielo ti chiede di accettare anche l’imprevisto. In amore, meno critiche e più spontaneità. Nel lavoro, buone opportunità per chi studia o vuole migliorare le proprie competenze. La tua precisione è un dono, ma non deve diventare rigidità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le stelle parlano di recupero, ma solo se smetti di guardare al passato con nostalgia.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca