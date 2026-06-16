Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi invita a fare una scelta. Non necessariamente una decisione drastica, ma una presa di posizione più chiara rispetto al passato. Nel lavoro potreste capire quali collaborazioni meritano di essere portate avanti. In amore il dialogo sarà fondamentale. Una parola detta con sincerità potrebbe migliorare notevolmente una situazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 giugno 2026), la vostra intuizione è uno dei punti di forza della giornata. Sapete leggere tra le righe e comprendere ciò che gli altri tendono a nascondere. Nel lavoro questa capacità vi permetterà di fare scelte molto intelligenti. In amore cresce il desiderio di rapporti veri, senza maschere né compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare lontano torna protagonista. Oggi potreste immaginare un nuovo progetto, pianificare un viaggio o semplicemente recuperare entusiasmo verso un obiettivo che avevate accantonato. Nel lavoro le stelle favoriscono chi osa. In amore siete affascinanti e spontanei, qualità che attireranno attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa è una giornata che parla di concretezza e risultati. Nel lavoro vedete finalmente i frutti di un impegno portato avanti con pazienza. Potrebbero arrivare conferme importanti o segnali incoraggianti. In amore il cielo vi invita a essere meno rigidi e più disponibili a condividere ciò che provate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 giugno 2026), la creatività è la vostra carta vincente. Una soluzione originale potrebbe risolvere un problema che vi accompagna da tempo. Nel lavoro le stelle premiano chi sa innovare. In amore cercate rapporti che rispettino la vostra libertà senza rinunciare alla profondità. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi regala una bella armonia interiore. Siete più consapevoli di ciò che desiderate e questo vi rende più forti nelle scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore il cielo è particolarmente dolce e favorisce momenti di tenerezza, comprensione e vicinanza emotiva.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi regala una bella armonia interiore.