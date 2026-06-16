Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite il bisogno di tornare protagonisti di una situazione che negli ultimi tempi sembrava sfuggirvi di mano. Le stelle favoriscono le iniziative e i nuovi progetti, ma vi chiedono di essere più pazienti del solito. Nel lavoro una questione rimasta in sospeso potrebbe finalmente trovare una soluzione. In amore cercate meno conferme esterne e più fiducia in ciò che provate realmente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 giugno 2026), il cielo vi invita a consolidare ciò che avete costruito. Non è il momento di stravolgere tutto, ma di valorizzare quanto avete già ottenuto. Nel lavoro potrebbero arrivare piccoli miglioramenti che, sommati tra loro, avranno un peso importante. In amore avete bisogno di stabilità e calore. Una persona potrebbe dimostrarvi affetto in modo concreto e sincero.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase molto interessante. La curiosità vi spinge verso nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro una proposta o una conversazione potrebbe aprire scenari che non avevate considerato. In amore le stelle favoriscono gli incontri e il dialogo. È una giornata ideale per chiarire dubbi e avvicinarsi a qualcuno con maggiore spontaneità.

CANCRO

Cari Cancro, vi accorgete che alcune paure stanno perdendo forza. Le stelle vi aiutano a guardare avanti con maggiore serenità e a non restare ancorati a vecchie delusioni. Nel lavoro la vostra sensibilità sarà una risorsa importante. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni profonde e sincere. Chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo potrebbe fare un incontro significativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 giugno 2026), il Sole vi regala energia e sicurezza. È una giornata favorevole per chi deve prendere decisioni o assumersi nuove responsabilità. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro valore o chiedervi un ruolo più importante. In amore cercate di ascoltare di più e controllare meno. Le relazioni migliori nascono dalla fiducia reciproca.

VERGINE

Cari Vergine, siete particolarmente lucidi e organizzati. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in situazioni che sembravano complicate e questo vi permette di sentirvi più tranquilli. Le stelle favoriscono i progetti a lungo termine. In amore, invece, dovreste lasciare maggiore spazio alle emozioni e meno ai ragionamenti. Il cuore non segue sempre la logica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete particolarmente lucidi e organizzati.