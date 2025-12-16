Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripartenza. Marte ti spinge ad agire, ma attenzione alle parole: potresti essere troppo diretto. Sul lavoro serve pazienza, in amore torna la passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 dicembre 2025), il cielo parla di consolidamento. È il momento giusto per mettere ordine nelle finanze e nei sentimenti. Chi ha vissuto tensioni ora può chiarire.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro dell’attenzione. Idee brillanti, contatti favoriti, ma non strafare. In amore serve più ascolto e meno distrazioni. Sul lavoro puoi ricevere una proposta interessante, da valutare con calma. In amore c’è voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiederti più presenza. Settimana vivace, ma non caotica.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di prendere decisioni che rimandi da tempo, soprattutto in ambito familiare o sentimentale. Sul lavoro stai recuperando sicurezza. In amore le stelle aiutano chi vuole chiarire o ricominciare: non chiuderti per paura di soffrire di nuovo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 dicembre 2025), hai bisogno di sentirti valorizzato, ma il cielo ti invita a non dipendere troppo dal giudizio degli altri. Sul lavoro arrivano conferme, soprattutto se hai seminato bene nei mesi scorsi. In amore torna la voglia di stabilità, ma senza perdere passione. Attenzione solo all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, sei molto lucido e questo ti aiuta sul lavoro, soprattutto se devi sistemare documenti, conti o strategie. In amore però rischi di essere troppo critico: prova a lasciarti andare un po’ di più. La mente è attiva, il corpo chiede riposo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

