Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 dicembre 2025
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, le stelle chiedono equilibrio, come piace a te. Alcuni accordi o rapporti vanno rivisti, ma senza ansia. Sul lavoro serve diplomazia. In amore è il momento giusto per chiarire una situazione rimasta in sospeso: chi parla ora evita problemi futuri. Buona ripresa emotiva.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 dicembre 2025), cielo molto potente. Le tue intuizioni sono fortissime e puoi usarle per fare scelte vincenti, soprattutto sul lavoro. Attenzione però alle tensioni emotive: non lasciare che la gelosia o il controllo rovinino un rapporto. In amore c’è intensità, ma serve fiducia.
Cari Sagittario, voglia di cambiamento e di nuovi orizzonti. Le stelle favoriscono i progetti futuri, i viaggi, le nuove idee. Sul lavoro puoi osare di più, ma senza improvvisare. In amore c’è bisogno di chiarezza: non scappare davanti a chi ti prende sul serio.
Cari Capricorno, periodo impegnativo ma produttivo. I risultati arrivano, anche se lentamente. Sul lavoro sei concentrato e determinato, ma non dimenticare di ascoltare chi ti sta accanto. In amore serve più emozione e meno razionalità: abbassa le difese, non tutto va controllato.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 dicembre 2025), creatività in crescita e voglia di rompere gli schemi. Ottimo periodo per chi lavora in ambiti innovativi o artistici. Le idee sono vincenti, ma vanno rese concrete. In amore il cielo è instabile: attrazioni improvvise, ma anche dubbi. Segui ciò che ti fa sentire libero.
Cari Pesci, cielo profondo e sensibile. Stai chiudendo un ciclo importante della tua vita e questo porta malinconia, ma anche nuove speranze. Sul lavoro serve fiducia nelle tue capacità. In amore vincono sincerità ed empatia: chi è autentico ora viene premiato.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: cielo profondo e sensibile. Stai chiudendo un ciclo importante della tua vita e questo porta malinconia, ma anche nuove speranze.